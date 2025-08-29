Diana Morant visita l’Alcúdia para supervisar las obras de emergencia en el río Magro y reclama responsabilidades por la gestión de la DANA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha visitado l’Alcúdia para supervisar las obras de emergencia en el río Magro, dañadas hace diez meses por la DANA que afectó a la comarca de La Ribera. Durante su visita, la ministra ha exigido responsabilidades y la dimisión del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, al que ha acusado de mantenerse “ausente” y de “esconderse de su pueblo” durante la gestión de la catástrofe.

Morant ha señalado que “el 80% de los valencianos creen que Mazón se tenía que haber ido ya a casa” y ha defendido la labor de los científicos y organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, criticando que el Consell no reaccionara adecuadamente a los avisos. Asimismo, ha recordado que en situaciones similares, como la DANA en la Vega Baja o los incendios, el Gobierno socialista de Ximo Puig actuó con mayor eficacia y coordinación.

La ministra ha subrayado que, frente a la gestión del Consell actual, la prioridad debe ser garantizar la seguridad de la ciudadanía y asegurar que los organismos competentes puedan desempeñar su labor. Desde l’Alcúdia, ha respaldado la convocatoria de concentración en València para reclamar la dimisión del jefe del Consell y ha denunciado que “el Consell en manos de Mazón y sus socios pone en peligro a la ciudadanía”.

Avanzan las obras de reparación en el río Magro tras la crecida extraordinaria

Las labores de restauración del río Magro continúan a lo largo de los tramos Turís-Montroi-Montserrat-Real-Llombai-Alfarp-Catadau, donde se trabaja en la reparación de los azudes dañados en Llombai, Chanques, Montroi, Real y del Virrey. En Alfarp, se ha acondicionado más de un kilómetro y medio de la acequia madre y se ejecuta la rehabilitación del cauce junto a una mota de 250 metros para reconducir el río. Por su parte, en Real se está levantando un muro de gaviones de seis metros en la margen derecha y se reperfila la parte superior del talud para reforzar la protección.

En el tramo Carlet-Alcudia-Guadassuar-Algemesí, las actuaciones se centran en estabilizar las márgenes del río. En l’Alcudia, se construye un muro de gaviones en la margen derecha y se colocan rellenos y protección con escollera en las transiciones del flujo, utilizando materiales seleccionados del lecho del cauce para favorecer la economía circular. En Carlet, se reperfilan y tratan los taludes de la margen izquierda tras retirar el asfalto residual, mientras que en Guadassuar se refuerzan los taludes dañados con escollera y colchones Reno.

Por último, en Algemesí se han iniciado los trabajos de acondicionamiento del cauce y retirada de elementos obstructivos aguas arriba del casco urbano. Además, se reparan los daños en los taludes de la margen izquierda, reforzándolos con una mota que garantiza la protección frente a futuras crecidas. Las actuaciones buscan asegurar la estabilidad del río y minimizar riesgos en los municipios afectados.