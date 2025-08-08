Detenido por ocultar más de 1 kilogramo de cocaína en su vehículo en Carlet

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba más de 1 kilogramo de cocaína en su interior. Intentó eludir el control policial pero los agentes lograron bloquear el paso.

Durante un dispositivo operativo de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas y el consumo de sustancias estupefacientes, un vehículo de color negro intentó eludir el mismo. Los agentes, al darse cuenta de la maniobra realizada, reaccionaron rápidamente, bloqueando el paso al coche que intentaba huir.

Realizaron un registro del interior y hallaron bajo el asiento del copiloto una bolsa de basura, dentro de la cual había un paquete compacto de 1,167 kilogramos. Tras realizar un test de detección de drogas, dio positivo a cocaína.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 32 años y nacionalidad española por un delito de tráfico de drogas.

Se ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer la procedencia y el destino de la droga.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.