Detenido el autor de robos en casas de campo en la comarca de la Ribera Baixa

La Guardia Civil ha detenido al responsable de 9 delitos de robos en casas de campo, un delito de amenazas y otro de daños. Se trata de un vecino de la localidad de Sollana.

La Guardia Civil en el marco de la operación HECTICUS procedió a la detención de un hombre de 38 años de nacionalidad española como presunto autor de 9 delitos de robos con fuerza en casas de campo en términos municipales de Sollana y Almussafes, un delito de daños y otro delito de amenazas, los cuales se cometieron entre los meses de julio y septiembre de este año.

La investigación comenzó tras la interposición de varias denuncias. Los agentes comenzaron entonces con una dificultosa labor de investigación en la que se logró constatar que el autor de estos delitos, vecino de Sollana, aprovechaba las horas nocturnas para cometer los hechos delictivos que causaron alarma social entre los usuarios de las casas rurales de la zona afectada.

Durante la investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para la imputación y esclarecimiento de los delitos investigados; efectuando una labor de visionado de grabaciones y control de las zonas rurales, hasta dar con las pruebas suficientes para identificar al autor.

Una vez identificado el sospechoso y tras obtener la autorización para registrar su parcela, los agentes lograron recuperar numerosos objetos robados, los cuales fueron reconocidos y devueltos a sus propietarios. Entre ellos se encontraban: herramientas, enseres de vivienda, enseres de piscina, etc., valorados en 15000 euros aproximadamente.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Almussafes con el apoyo de la Policía Local de Sollana.

Las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Sueca.