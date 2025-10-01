La delegada del gobierno visita Sueca para comprobar las consecuencias de las lluvias torrenciales

La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado el municipio de Sueca para comprobar in situ el alcance de los daños ocasionados por el episodio de lluvias torrenciales en el cual se registraron, en tan solo una hora, 76 litros por m². El alcalde de Sueca, Julián Sáez, la ha recibido en el ayuntamiento y ha agradecido el interés mostrado, tanto por la representante del gobierno central como por el conseller de Emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, y por el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, “con quienes mantuve un contacto directo durante toda la tarde de ayer con el objetivo de conseguir aquello que estamos haciendo, tratar de recuperar la normalidad lo antes posible y de dar solución a los problemas puntuales que se iban produciendo”, ha explicado Sáez.

Desde el Ayuntamiento, ha indicado también el alcalde, “se hizo todo lo que se tenía que hacer previamente cuando se produce un aviso de alerta roja; aunque también es cierto que, ante tal cantidad de agua, es complicado que no se produzca algún tipo de inundación en garajes y bajos comerciales, como ha sucedido en Sueca y también en otros municipios”. Sáez ha mostrado su satisfacción y agradecimiento al equipo de trabajadores municipales de todos los departamentos implicados, al personal de limpieza viaria y el de edificios públicos, así como a los cuerpos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja que, “a pesar de los momentos caóticos vividos, están consiguiendo que todo vuelvo poco a poco a la normalidad”. También ha tenido palabras de agradecimiento hacia los vecinos y vecinas de Sueca "que, una vez más, han mostrado su solidaridad a la hora de ayudar a sacar agua de plantas bajas, bajos comerciales y garajes".

Por su parte, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha querido mostrar su apoyo a Sueca, “tras el momento complicado vivido ayer”; ha hecho hincapié en el “buen trabajo realizado” y ha agradecido al gobierno municipal la comunicación continua que mantuvieron y “cómo se movilizaron rápidamente los servicios de emergencia y la Guardia Civil”. Así mismo, ha indicado que “el gobierno de España está aquí para comprobar las consecuencias y para dar apoyo”, y ha incidido en una “cuestión indiscutible, y es que estamos ante una situación de emergencia climática que requiere de un pacto de Estado independiente de cualquier tipo de ideología y confrontación política. Hemos de estar todos, sin fisuras, y alejados de alianzas con el negacionismo”.

Acompañada del alcalde; las concejales, Pilar Moncho y Carolina Torres; y el diputado autonómico, Benja Mompó; la delegada del gobierno ha visitado la Cooperativa Valenciana del Campo Unión Cristiana, para conocer el impacto del agua en el cultivo del arroz y la temporada de la siega; y la Cooperativa Valenciana Unión Protectora (UNIPRO) de El Perelló, en la que le esperaba también el alcalde de la entidad local menor, José Codoñer, para conocer la situación de los cultivos de hortalizas y verduras.