Cullera creará un Museo de la Fiesta a la Mare de Déu del Castell en la Capilla de Santa Ana

El Ayuntamiento de Cullera creará un nuevo museo dedicado a la Fiesta de la Mare de Déu del Castell, una fiesta declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

El espacio será en la Capilla de Santa Ana, un inmueble que ha cedido el Arzobispado de Valencia y la parroquia de los Santos Juanes al consistorio para que haga este uso.

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y el alcalde Jordi Mayor han formalizado este convenio de cesión gratuita, tanto de la capilla como de la casa abadía ubicadas en la calle de Mar, que permitirá a la ciudad tener un Museo de la Fiesta para poner en valor, conservar y difundir la riqueza cultural, tradicional y patrimonial de la festividad local dedicada a la Mare de Déu del Castell.

Ahora el Ayuntamiento rehabilitará el espacio para condicionarlo y adaptarlo al uso previsto, y se hará cargo de su mantenimiento.