Cullera confirma su fortaleza turística con un 96% de ocupación durante el puente de agosto

Cullera confirma su posición como destino de referencia en la Comunitat Valenciana. Con una ocupación media del 96,1% en hoteles y aparthoteles durante el puente de agosto, la capital del turismo de la Ribera ha consolidado su liderazgo en cuanto a la recepción de visitantes.

El comportamiento positivo del sector turístico se ha visto reflejado en los alojamientos de la localidad, donde las pernoctaciones en hoteles y aparthoteles han alcanzado prácticamente el lleno total. Y, en el caso de las pensiones, han logrado el 100%.

Estas cifras consolidan la trayectoria positiva de años anteriores durante el mismo periodo vacacional, en el que en 2024 Cullera ya superó el 95% de tasa de ocupación.

El alcalde, Jordi Mayor, ha valorado muy positivamente unos datos que “confirman a Cullera como un destino de referencia y prioritario para los visitantes”.

En este sentido, ha afirmado que estos números son “fruto del trabajo conjunto entre el sector turístico y el Ayuntamiento”. Una colaboración que, tal y como ha indicado, “ha consolidado un modelo de turismo responsable, sostenible y beneficioso para la población y su tejido económico”.

Además de las cifras de ocupación, el periodo vacacional en la localidad también destaca por su amplia oferta. A la calidad de sus playas y su reconocida gastronomía, se suman el patrimonio histórico, las actividades deportivas y naturales y la programación de una intensa agenda cultural.

Mayor ha puesto en valor eventos como el festival de Ópera Open-Air CullerArts, el Certamen de Bandas de Música de Cine o los festivales de música. “Cullera ofrece una programación muy diversa durante toda la temporada, tanto para quienes nos visitan como para quienes viven en el municipio”, ha destacado el primer edil.

Primera quincena de agosto

En cuanto a los datos de la primera quincena, del 1 al 15 de agosto, los números de la ocupación también superan el 90% de media, como ya ocurrió en 2024. Concretamente, 91,3% en hoteles y aparthoteles, y 91% en pensiones.