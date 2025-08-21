Cruz Roja y el ayuntamiento de Alzira abren un refugio cimático para los "sin hogar"

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alzira habilitan un refugio climático para proteger del calor a personas en situación de sin hogar. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Alzira activó el fin de semana pasado la apertura diurna de las instalaciones en alerta roja por calor, concretamente de 11.00 a 18.30 horas situadas en la calle San Vicente de Paúl de la ciudad.

”Hemos hecho una primera intervención, el pasado sábado y domingo, gracias a la cual tres personas han podido pasar la ola de calor de forma segura. No podemos tolerar ni por la dignidad de las personas, ni por salubridad que se normalice esta situación, hay que tener herramientas para evitarlo, y las administraciones locales nos encontramos con las manos atadas para actuar con sentido común y diligencia”, ha señalado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

El refugio climático a través del convenio con Cruz Roja, es una de las herramientas que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento, que les proporciona limpieza e higiene a las personas sin hogar. Las instalaciones cuentan con un servicio de descanso habilitado con cinco camas, y con capacidad de desplegar hasta 8 plazas. Cuenta con una sala comedor con bebida fresca y productos básicos de higiene, además de la zona de recepción. Como principal novedad, este año se ha habilitado un espacio para el aseo personal y un servicio para lavar y secar la ropa. Las personas usuarias recibirán además comida y merienda mientras se encuentran en el centro.

”Este recurso nos permite tener contacto con las personas en situación de extrema vulnerabilidad para posteriormente realizar una intervención más integral. Gracias al voluntariado y el personal laboral de la Asamblea de Cruz Roja tenemos capacidad de respuesta ágil en caso de activación por alerta roja por calor desde el Ayuntamiento de Alzira”, ha explicado la presidenta de Cruz Roja a Alzira, Mari Creu Carrió.

El refugio climático forma parte de los recursos que despliega durante el verano Cruz Roja, gracias al convenio con el Ayuntamiento, para prevenir los efectos nocivos del calor extremo. La campaña “En guardia contra el calor” contempla llamadas telefónicas y seguimiento de los colectivos más vulnerables, gracias a la participación del voluntariado.

En Alzira, el voluntariado de Cruz Roja ya ha iniciado el contacto telefónico con personas usuarias para proporcionarlos consejos y detectar necesidades. En algunos casos de vulnerabilidad se ha detectado que las personas no disponen de medios adecuados para aclimatar su hogar, por lo cual Cruz Roja ha efectuado entrega de ventiladores.