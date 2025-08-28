Corbera celebra el IV Torneo de Ajedrez " Castell de Corbera"

La localidad de Corbera se prepara para acoger el IV Torneo de Ajedrez "Castell de Corbera" el sábado 30 de agosto a las 10.00h en el Cine-Teatro Ricardo Cebolla. El torneo está organizado por el Club d'Escacs Ribera Baixa, con la colaboración de la Regidoria d'Educació del Ayuntamiento de Corbera.

La competición se enmarca dentro de las actividades que el consistorio corberano realiza durante las fiestas locales y con esta cuart a edición, ya se ha convertido en una cita ineludible en el calendario de arranque del curso ajedrecístico en la Ribera Baixa.

Esta prevista la participación de 60 deportistas en esta edición, pudiendo participar tanto adultos como niños. Se desarrollará a lo largo de seis rondas mediante el conocido como sistema suizo, a un ritmo de 5 minutos con 3 segundos de incremento. Esta modalidad de ajedrez es conocida como "ajedrez relámpago" y resulta muy vistosa al espectador por la velocidad en los movimientos de los jugadores.

El primer teniente de alcalde y concejal de educación, Víctor Pastor, destaca "la importancia del ajedrez en el municipio, con la organización de este torneo y las clases, tanto para adultos como niños, que se realizan a lo largo del año" y anima a los aficionados del ajedrez a presenciar las partidas en vivo. La competición culminará con la entrega de premios, otorgando a los participantes la posibilidad de obtener un ejemplar del libro "La Variant Valenciana de la Defensa Escandinava".