El Consorci y la Ribera Alta presentan dos proyectos LIFE para el Río Verde y el Magro, y la Serra de Corbera

La Mancomunidad de la Ribera Alta y el Consorcio de la Ribera Ha presentado dos propuestas al programa europeo LIFE 2025, centradas en la lucha contra el cambio climático y el impulso de la transición ecológica en el territorio.

Las iniciativas abordan dos grandes retos: la adaptación climática en las cuencas fluviales y la prevención de incendios en áreas forestales.

El primer proyecto, denominado LIFE Aigua, está coordinado por la Mancomunidad de la Ribera Alta y se centra en la renaturalización y adaptación al cambio climático de las cuencas del río Verde y del río Magro.

Entre las actuaciones previstas se incluyen medidas como la promoción de la agricultura ecológica, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la creación de humedales naturales.

El objetivo principal de LIFE Aigua es recuperar ambientalmente el río Verde y ponerlo en valor como espacio natural, social y recreativo. Este río atraviesa los municipios de Alzira, Benimodo, Massalavés y Alberic, mientras que en el caso del río Magro, las actuaciones se desarrollarán en Catadau, Llombai y Alfarb.

El segundo proyecto apuesta por un modelo innovador de gestión y prevención de incendios forestales en la Serra de Corbera, basado en la cooperación intermunicipal.

Ambas propuestas se enmarcan dentro de los objetivos climáticos de la Unión Europea, orientados a fomentar territorios más resilientes, verdes y sostenibles.