La Consellería inicia los tratamientos terrestres contra la mosca de la fruta en zonas citrícolas y de caqui

La Conselleria de Agricultura ha iniciado los tratamientos terrestres colectivos contra la población de la mosca de la fruta en las zonas citrícolas y plantaciones de caquis de la Comunitat Valenciana.

Cabe recordar que esta mosca es una de las plagas más graves de la agricultura valenciana y que la prevención y lucha contra ella está considerada de utilidad pública.

La Comunitat Valenciana es la única autonomía española que dispone de un plan integral de control de la mosca de la fruta que incluye distintas herramientas para conseguir el objetivo de mantener la población de la plaga por debajo de umbrales que no afecten a la comercialización de la fruta. En este sentido, la Generalitat invierte cerca de 10,5 millones de euros en el 2025.

La estrategia contra la mosca incluye actuaciones como la liberación de machos estériles en campo sobre más de 140.000 hectáreas durante todo el año, tratamientos colectivos aéreos con drones y terrestres con quads, reparto de productos fitosanitarios y del material para realizar los trampeos masivos, control de focos en higueras y frutales diseminados, seguimiento de los niveles de plaga, así como información al sector sobre el estado de la población de la mosca y las zonas de mayor riesgo.