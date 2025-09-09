agricultura

La Consellería inicia los tratamientos terrestres contra la mosca de la fruta en zonas citrícolas y de caqui

La Comunitat Valenciana es la única autonomía que dispone de un plan integral de control de esta plaga con una inversión de 10,5 millones de euros en 2025

Luis Méndez

La Ribera |

Mosca de la fruta
Mosca de la fruta | La Unió

La Conselleria de Agricultura ha iniciado los tratamientos terrestres colectivos contra la población de la mosca de la fruta en las zonas citrícolas y plantaciones de caquis de la Comunitat Valenciana.

Cabe recordar que esta mosca es una de las plagas más graves de la agricultura valenciana y que la prevención y lucha contra ella está considerada de utilidad pública.

La Comunitat Valenciana es la única autonomía española que dispone de un plan integral de control de la mosca de la fruta que incluye distintas herramientas para conseguir el objetivo de mantener la población de la plaga por debajo de umbrales que no afecten a la comercialización de la fruta. En este sentido, la Generalitat invierte cerca de 10,5 millones de euros en el 2025.

La estrategia contra la mosca incluye actuaciones como la liberación de machos estériles en campo sobre más de 140.000 hectáreas durante todo el año, tratamientos colectivos aéreos con drones y terrestres con quads, reparto de productos fitosanitarios y del material para realizar los trampeos masivos, control de focos en higueras y frutales diseminados, seguimiento de los niveles de plaga, así como información al sector sobre el estado de la población de la mosca y las zonas de mayor riesgo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer