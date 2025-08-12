La Conselleria de Agricultura y Cooperatives Agroalimentàries trabajan conjuntamente para mejorar la transparencia en la cadena alimentaria

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha firmado un protocolo de colaboración con Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana con el objetivo de reforzar el cumplimiento y la difusión de la normativa sobre la cadena alimentaria en el sector cooperativo agroalimentario.

El acuerdo permitirá impulsar actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de las obligaciones legales de la cadena alimentaria por parte de las cooperativas integradas en esta entidad, teniendo en cuenta las particularidades del modelo cooperativo valenciano.

Además, este acuerdo de colaboración conjunto pretende fomentar la implantación en las empresas cooperativas de la documentación y procedimientos de actuación adaptados a lo establecido en la Ley de cadena alimentaria.

También se establecerá un canal de comunicación directo entre la Conselleria y Cooperatives Agroalimentàries para facilitar la coordinación en materia de cadena alimentaria y de lucha contra prácticas comerciales desleales.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años y cuenta con una comisión de seguimiento paritaria encargada de evaluar su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos marcados.