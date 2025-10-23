La Generalitat inicia la regeneración de las playas de Tavernes y Cullera con la arena del Puerto, afectado por la dana

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha supervisado esta mañana los trabajos de dragado del puerto de Cullera, una actuación impulsada por la Generalitat Valenciana para restablecer la normalidad tras los daños causados por las últimas riadas en la desembocadura del río Xúquer.

Martínez Mus ha destacado que esta intervención permitirá recuperar la operatividad del puerto, garantizar la seguridad de la navegación y reutilizar los sedimentos extraídos para regenerar las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna, especialmente en las zonas del Brosquil y la Goleta.

El proyecto contempla la extracción de unos 170.000 metros cúbicos de sedimentos, con un presupuesto de 1,8 millones de euros financiado íntegramente por la Generalitat. La obra se desarrolla en dos fases y se espera que finalice entre febrero y marzo de 2026.

Con esta intervención, Generalitat y Ayuntamiento buscan no solo recuperar la funcionalidad del puerto, sino también reforzar la protección del litoral frente a los efectos del cambio climático y las inundaciones recurrentes.