La Confederación Hidrográfica del Júcar finaliza la restauración de los cauces dañados por la DANA en el tramo bajo del Júcar

La Confederación Hidrográfica del Júcar acaba de dar por finalizados los trabajos realizados en el tramo bajo del río Júcar para reparar los daños ocasionados por la DANA del pasado 29 de octubre. Las actuaciones, incluidas en la obra de emergencia para la reparación de daños en cauces (Fase 1), se han centrado en la reconstrucción de las motas de protección, reposición de los caminos de servicio, retirada de elementos obstructivos y la restauración y refuerzo de las márgenes del cauce.

Las intervenciones se han ejecutado en los términos municipales de Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Riola, Fortaleny, Sueca y Cullera, que fueron las localidades más afectadas durante el 29 de octubre por la extraordinaria crecida de un río Júcar que tuvo que asimilar los ingentes caudales que llegaban desde el río Magro. Se han realizado alrededor de una treintena de actuaciones que, principalmente, se han centrado en la protección de los núcleos urbanos.

Todos estos trabajos tenían el objetivo de restaurar y recuperar la plena funcionalidad de los cauces, así como restituir el terreno perdido por los municipios en favor del río. Para lograrlo, desde el Organismo se apostó por estabilizar las márgenes a través de muros de escollera. “Se ha optado por esta solución porque la experiencia nos dice que es la que mejor funciona ante este tipo de episodios”, explican desde la Dirección Técnica del Organismo.

Los muros de escollera están formados por rocas muy pesadas, entre 1,5 y 2 toneladas, que consiguen mejorar y aumentar la estabilidad de unas márgenes que anteriormente no disponían de una defensa tan resistente. Este sistema es el que se ha utilizado en Albalat de la Ribera, donde se ha intervenido a la entrada y salida del municipio. “Esta y otras actuaciones se han realizado pensando en el futuro. La escollera debe resistir crecidas similares a la que sufrimos en octubre y por eso hemos elevado su altura hasta la máxima cota posible”, comentan.

Otra de las actuaciones más importantes desarrolladas en el tramo bajo del Júcar se ha llevado a cabo entre los términos municipales de Polinyà del Xúquer y Riola, donde el río se desbordó y acabó arrasando una mota de protección contra inundaciones. “La rotura de la mota acabó con su funcionalidad y eso provocó que las aguas llegaran sin control hasta Riola. Por eso, los trabajos se han centrado en su reconstrucción, que se ha llevado a cabo con materiales sueltos y una base compactada de roca y piedra”, indican desde la Dirección Técnica.

Trabajos en el Tancat de la Pipa y en los barrancos del Poyo y l’Horteta

Además de las actuaciones para recuperar y reconstruir las motas del bajo Júcar, la obra de emergencia para la reparación de daños en cauces (Fase 1), que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, también incluye actuaciones en el Tancat de la Pipa y en los barrancos del Poyo y l’Horteta, que todavía no están finalizadas por completo.