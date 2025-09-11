El concurso de violín ‘CullerArts’ tendrá la final más internacional

Tres jóvenes violinistas de Argentina, España y Kazajistán se disputarán este sábado 13 de septiembre la gran final del VII Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’, los cuales se impusieron en la semifinal durante todo el día de ayer.

El jurado ha valorado por unanimidad que eran merecedores de estar en esta final la violinista argentina Pilar Policano, el valenciano David Martínez, y el kazajo Yerassyl Khamit, los cuales estarán acompañados y compartiendo escenario con la prestigiosa Orquesta de València dirigida por Josep Gil.

Las audiciones de la final tendrán lugar a partir de las 19.00 horas en el Auditorio Municipal.

Esta edición reparte 16.500 euros en premios. Un primer premio dotado con 5.000 euros, un segundo premio en 4.000, un tercer premio de 3.000, y un premio especial del público dotado con 1.500. Además, las cinco semifinalistas que no han accedido a la final reciben una bolsa de estudios con una dotación económica de 600 euros.