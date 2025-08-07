El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca rinde homenaje a Antonio Puchades en el centenario de su nacimiento

La 64.ª edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se celebrará el próximo 14 de septiembre, se ha querido sumar este año en la conmemoración del ‘Any Puchades’ en el centenario del nacimiento del mítico futbolista suecano Antonio Puchades Casanova ‘Tonico’.

La organización del certamen gastronómico ha presentado una emotiva pieza audiovisual titulada ‘Del camp al món’, que rinde homenaje a su trayectoria y sus raíces. El acto de presentación ha sido en un escenario tan simbólico como el campo de

Mestalla, donde Puchades desarrolló su carrera futbolística. Al acto han asistido la regidora responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Teresa Ribes; el director del certamen, Tony Landete; miembros de la familia de Puchades; el

autor del video, Raúl Júlver; y exjugadores del Valencia CF como Fernando Giner y Vicent Guillot, presidente y presidente de honor respectivamente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, entre otros asistentes destacados.

El vídeo relata de manera simbólica el camino vital de ‘Tonico’, desde la infancia hasta convertirse en una leyenda, siempre fiel a su raíz suecana y a su pasión por la paella. Tal como ha explicado Raúl Júlver, su creador, "es una historia de transformación

e identidad. Lo más especial es que, Mario y Bernat Fuster Juan, los dos niños y hermanos que interpretan a ‘Tonico’ en diferentes etapas, son familiares de Puchades. Ana Serra, interpreta a la madre del futbolista’’.

Según el alcalde de Sueca, Julián Sáez, "con ‘Del camp al món’ hemos querido mostrar como la figura de Antonio Puchades ha proyectado el nombre de Sueca más allá de nuestras fronteras, no solo como jugador, sino como referente de valores como el esfuerzo, la humildad y el amor por la tierra".