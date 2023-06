Compromís per Carcaixent no presentará candidato a la alcaldía en la investidura

En clave política, Compromis per Carcaixent ha anunciado que no presentará candidato propio a la alcaldía en el pleno de investidura del próximo 17 de junio. Los nacionalistas también han señalado que no formarán parte de ningún pacto de gobierno.

Enric Cassasús, candidato a la alcaldía por Compromís, ha incidido en que su formación ha sido la tercera fuerza más votada y por lo tanto debe pasar a la oposición. Y lo harán de forma responsable, atendiendo a sus principios programáticos.

Compromís per Carcaixent sacó 1.785 votos y cuatro concejales en las elecciones locales del pasado 28 de mayo, lo que le llevó de ser el grupo mayoritario con seis concejales y la alcaldía en 2019 a ser la tercera fuerza más votada.

Así, ante la aritmética de los resultados, y teniendo en cuenta el perfil ideológico y programático de todas las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Carcaixent, no cabe la posibilidad de que se pueda formar un gobierno de progreso con una mínima estabilidad. Por ello, los nacionalistas consideran que el pueblo de Carcaixent ha decidido, de forma democrática y legítima, que el papel de Compromís tiene que ser el control y la oposición al gobierno que se forme a partir del día 17 de junio.

De esta forma, Compromís per Carcaixent votará en blanco en el pleno de investidura.