El Cementerio Municipal de Sueca acoge un acto para conmemorar el 81 aniversario de la liberación de París

El Cementerio Municipal de Sueca ha acogido un acto conmemorativo por el 81 aniversario de la liberación de París, el cual ha servido para homenajear a los exiliados republicanos que lucharon contra el nazismo y que permanecen enterrados en Sueca, como Amado Granell y Virtudes Cuevas, condecorados con la Legión de Honor; Joaquín Tarín, superviviente del campo de concentración de Mauthausen; a los 22 soldados valencianos de la compañía conocida como ‘La Nueve’; a los 54 asesinados de la fosa común; así como a todas las víctimas del franquismo.

El acto ha sido convocado y organizado por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià (CAMDEPV), la Mesa por la Memoria de Alcàsser y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de la Ribera Baixa; ha contado con la colaboración de la Amical de Mauthausen y del Ayuntamiento de Sueca; y con la participación de la Diputación de Valencia.