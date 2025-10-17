Carlet y la Generalitat inician la limpieza del alcantarillado

El Ayuntamiento de Carlet ha comenzado los trabajos de emergencia para reparar la red de alcantarillado dañada por la DANA de octubre de 2024. Estos trabajos se realizan en colaboración con la empresa pública VAERSA, contratada mediante un mecanismo autonómico de respuesta y reconstrucción.

Las tareas incluyen la limpieza e inspección de casi 27.000 metros de colectores, dando prioridad a los sumideros del centro histórico, los polígonos industriales Sant Bernat y La Carrera, y las zonas cercanas al río Magre, las más afectadas por las inundaciones.

La alcaldesa Laura Sáez ha destacado la importancia de mantener la red limpia y revisada para prevenir futuras incidencias, subrayando también la colaboración institucional para dar una respuesta rápida y coordinada ante emergencias.

La Generalitat Valenciana acompaña todo el proceso para asegurar una actuación eficaz y preparar mejor a Carlet frente a posibles lluvias intensas en el futuro.