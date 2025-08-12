Carcaixent avanza en la construcción de un auditorio municipal

La Generalitat Valenciana destinará 85.000 euros de los presupuestos del ejercicio 2025 a la redacción del proyecto técnico del nuevo auditorio de Carcaixent.

Cabe recordar que el consistorio ha habilitado un nuevo espacio multiusos, en forma de carpa, ubicado cerca del centro comercial para albergar actos multitudinarios ante las limitaciones de aforo del Magatzem de Ribera y el cierre del Teatro D. Enrique por falta de seguridad.

El nuevo auditorio estará construido en una superficie de 2.000 metros cuadrados en la avenida Lira Carcaixentina, y la alcaldesa, Carolina Almiñana confía en que las obras estén licitadas antes de que acabe la legislatura.