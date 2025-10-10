Un camión se sale de la carretera y choca contra un muro junto al tranvía en L'Alcúdia

Un camión se ha salido de la carretera y ha impactado contra un muro junto a un tranvía de Metrovalencia a la altura de Montortal, una pedanía de la localidad de L'Alcúdia.

El accidente se ha producido este viernes por la mañana, sobre las 10.15 horas en el kilómetro 376 de la A-7, y ha afectado a la circulación de la línea 1 de Metrovalencia, informan fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y del Consorcio Provincial de Bomberos.

El camión ha sufrido un golpe contra la barrera de seguridad del lateral de la carretera, proyectando fragmentos contra las vías contiguas y obligando a parar el tranvía que pasaba en ese momento, detallan desde el Consorcio de Bomberos.

No ha habido personas atrapadas en ninguno de los vehículos. Los bomberos han desconectado la batería del camión para eliminar riesgos, tras lo que se ha hecho cargo la Guardia Civil.

La circulación está interrumpida desde alrededor de las 10.45 horas entre las estaciones de L'Alcúdia y Castelló de la línea 1, con transbordo en autobús con parada en L'Alcúdia, Alberic y Castelló. Técnicos de la empresa pública trabajan en la retirada de los restos del muro afectado.

Al margen de este accidente, a causa de la lluvia, Metrovalencia ha sufrido alguna retención a primera hora de este viernes por acumulación del agua, aunque no se ha interrumpido ninguna línea y actualmente los vagones circulan con "relativa normalidad", indican desde FGV a Europa Press.