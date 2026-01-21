TEMPORAL

La borrasca Harry devora playas de la costa valenciana y el mar llega hasta la carretera en Cullera

El fuerte oleaje ha erosionado casi por completo tramos como el Marenyet; los servicios municipales refuerzan defensas y piden extremar la prudencia mientras se mantiene el seguimiento del temporal

Nuria Ortiz

Alzira |

La borrasca Harry ha azotado la costa valenciana provocando la práctica desaparición de amplios tramos de playa, especialmente en el Marenyet, donde el oleaje ha erosionado casi por completo la arena.

En algunos puntos, como cerca del restaurante El Cordobés en Cullera, las olas han llegado hasta la carretera, generando momentos de tensión, aunque sin daños personales ni en viviendas.

Desde la madrugada, los servicios municipales trabajan reforzando las defensas provisionales y supervisando constantemente el litoral para contener la fuerza del mar y proteger infraestructuras y viviendas cercanas.

El Ayuntamiento recuerda que estos episodios son parte de la dinámica natural del litoral y que, una vez amaine el temporal, la playa tenderá a recuperar su arena.

Se mantiene activo el dispositivo de seguimiento y se recomienda a la población extremar la prudencia y evitar las zonas más afectadas por el fuerte oleaje.

