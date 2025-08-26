Los bomberos rescatan a un trabajador accidentado en una empresa arrocera de Sueca

Efectivos del Consorcio de València actuaron ayer por un aviso de rescate recibido a las 12:14 h en la calle Canal, en Sueca, donde se movilizaron tres dotaciones de Silla y Alzira, así como sargentos de Alzira y Gandia.

Se trataba de un trabajador de una cooperativa de arroz que había sufrido un accidente mientras hacía tareas de limpieza. Los bomberos tuvieron que montar una maniobra de descenso al exterior para recepcionar la víctima.

Finalmente, junto con los sanitarios, realizaron la evacuación con éxito.