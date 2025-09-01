Los bomberos atienden varios incendios y un rescate en la Ribera durante el fin de semana

Fin de semana agitado para los bomberos de la Ribera.
El viernes tuvieron que hacer frente a un incendio de vegetación que acabó afectando a una empresa de desguaces en Massalavés y que obligó a cortar el tráfico ferroviario de la línea 1 de metro durante toda la tarde. Intervinieron en su extinción diversas dotaciones de bomberos y 4 medios aéreos.
Por otra parte, el sábado se declaraba otro incendio, en este caso en Benimodo, que movilizó a tres medios aéreos, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos autobombas y dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat.
Por último, el helicóptero y un médico del GERA con base en Alzira fue movilizado, también el sábado, para rescatar a un ciclista que había sufrido un accidente en una pista forestal en el término municipal de Llombai. Finalmente no fue necesario el rescate aéreo y se pudo realizar por medios terrestres.