El Ayuntamiento de Sueca intensifica los controles de calidad del agua en las playas

Ante los sucesivos cierres al baño que se han producido durante este verano en las playas del litoral, en especial en la playa de Motilla, el Ayuntamiento de Sueca ha decidido intensificar los controles de calidad del agua con el fin de garantizar la seguridad y la

tranquilidad de los usuarios.

Además de los muestreos que realiza la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Medio Ambiente, de manera semanal, el consistorio ha acordado poner en marcha muestreos adicionales y aleatorios, tanto en puntos de baño como la salida de la playa de Motilla, en horarios y puntos diferentes de los habituales, así como en ubicaciones aleatorias de la canalización de agua que desemboca en la playa. El objetivo es obtener una visión más precisa y completa sobre el estado real del agua.

Hay que destacar que la presencia puntual de valores alterados puede responder a varios factores, muchos de ellos de carácter natural, como por ejemplo los cambios en las corrientes marinas o las consecuencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA del pasado octubre, que pueden continuar teniendo consecuencias a lo largo del tiempo.