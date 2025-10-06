El ayuntamiento de Sueca clausura el colegio Cervantes por no ser seguro para la actividad docente

La Conselleria de Educación, el Ayuntamiento de Sueca y la comunidad educativa del CEIP Cervantes han acordado clausurar completamente el edificio del centro escolar tras el informe técnico emitido por los servicios municipales, que concluye que el inmueble no reúne las condiciones mínimas de seguridad para su uso docente. La medida llega después del desprendimiento de parte del falso techo como consecuencia de las intensas lluvias registradas el pasado lunes.

El incidente ha generado una gran preocupación entre las familias, algunas de las cuales ya habían optado por no llevar a sus hijos al colegio esta semana ante el temor de que pudiera repetirse un episodio similar. El edificio, con más de un siglo de antigüedad, arrastra desde hace años problemas estructurales y lleva dos ejercicios pendientes de una reforma integral.

En este contexto, la Dirección General de Infraestructuras Educativas y el Ayuntamiento trabajan ya en la localización de espacios alternativos donde reubicar temporalmente a los cerca de 240 alumnos del centro, mientras la Conselleria acomete obras de emergencia. Estas intervenciones incluirán la sustitución de falsos techos, reparaciones puntuales de la cubierta y la canalización del agua.

La comunidad educativa ha decidido suspender las clases este lunes con el objetivo de facilitar el traslado del material didáctico a las nuevas aulas provisionales.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, se ha desplazado a Sueca para reunirse con el alcalde, Julián Sáez; la concejala de Educación, Roser Viñoles; y el arquitecto municipal. En el encuentro se ha evaluado el estado del edificio y se ha acordado declarar la emergencia para iniciar las actuaciones necesarias de forma inmediata.

Aunque en un primer momento se había previsto clausurar únicamente la primera planta del edificio, los informes técnicos del consistorio han aconsejado el cierre total del centro por motivos de seguridad. Paralelamente, Infraestructuras Educativas trabaja en la redacción del proyecto para la reparación integral de la cubierta, una demanda histórica de la comunidad educativa del CEIP Cervantes.