El Ayuntamiento de Alzira iniciará el 15 de septiembre la ejecución subsidiaria de la faja perimetral de las urbanizaciones del Racó y el Respirall

El Ayuntamiento de Alzira iniciará el próximo 15 de septiembre de 2025 la primera fase de las tareas de ejecución subsidiaria de la faja perimetral de protección contraincendios forestales a las urbanizaciones del Racó y el Respirall. Se trata de una actuación imprescindible para reforzar la seguridad de las viviendas y de la población residente en esta zona, muy próxima al suelo forestal y, por lo tanto, con un alto riesgo de afección en caso de incendio.

Este será el primer paso del calendario de ejecuciones subsidiarias aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29 de enero de 2025, que contempla la actuación progresiva en las diferentes urbanizaciones y núcleos habitados incluidos en la cartografía del TRLOTUP y en el Plan local de prevención de incendios forestales de Alzira. Siguiendo el criterio de priorización establecido, después de esta primera fase, que protegerá el perímetro del Racó, se continuará de manera inmediata con la faja perimetral que rodea la urbanización del Respirall, también considerada una zona de máxima protección por la densidad de viviendas y su ubicación.

Para informar adecuadamente la ciudadanía, el Ayuntamiento convoca los vecinos y vecinas de las urbanizaciones del Racó y el Respirall a una reunión informativa el jueves 11 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura de Alzira. En esta sesión se detallarán las características de las actuaciones que se ejecutarán de manera subsidiaria, así como las obligaciones individuales que corresponden a los propietarios respecto a la adecuación de la vegetación dentro de sus parcelas.