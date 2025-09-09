El Ayuntamiento de Alzira ha formalizado su adhesión a ICLEI por el clima mundial

El Ayuntamiento de Alzira ha formalizado su adhesión a la International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), una red mundial que reúne más de 2.500 gobiernos locales y regionales de más de 125 países comprometidos con la sostenibilidad, la acción climática y la resiliencia urbana.

Con esta incorporación, Alzira refuerza su compromiso con las políticas medioambientales y la transición ecológica, así como su voluntad de participar activamente en soluciones globales ante los retos del cambio climático desde una perspectiva local.

Según ha destacado el alcalde de Alzira, “esta adhesión nos permite situarnos junto a ciudades que lideran la lucha contra el cambio climático. Formar parte de ICLEI nos da acceso a conocimientos, experiencias y recursos que nos ayudarán a continuar construyendo una Alzira más verde, saludable y resiliente, pensando en el bienestar de la ciudadanía presente y futura”.

Gracias a esta alianza, Alzira tendrá acceso a plataformas internacionales, buenas prácticas, proyectos europeos y redes de cooperación que permitirán acelerar la implementación de su agenda estratégica local.