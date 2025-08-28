El ayuntamiento de Algemesí mejora los parques, jardines y accesos de la ciudad

El Ayuntamiento de Algemesí intensifica los trabajos de mejora de los parques, jardines y accesos a la ciudad. Así, tanto la brigada municipal como la empresa concesionaria del servicio, están dedicando los esfuerzos al acondicionamiento de zonas verdes en colegios públicos, a la poda y retirada de dátiles de las palmeras y a la realización de tratamientos fitosanitarios en el arbolado.

También se están recuperando los sistemas de riego arrasados por los efectos del agua y el barro, acondicionando y limpiando parterres, realizando retirada de malas hierbas en zonas urbanas y actuaciones en pipicanes gravemente afectados.

Respeto a los accesos a la ciudad, se ha intervenido en diversas rotondas mejorando el interior, el firme y el alumbrado.

Asímismo, el Ayuntamiento de Algemesí ha mejorado la plaza de España del Carrascalet, concretamente el alumbrado y el mobiliario urbano de la zona.

Jorge Rodil es el concejal de parques y jardines.