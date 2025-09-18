AVA-ASAJA pide “un Plan Marshall de apoyo al sector citrícola” tras un nuevo aforo a la baja

La nueva reducción prevista de aforo de la producción citrícola -un 8% menos en la Comunitat Valenciana y un 10% menos en España respecto a la campaña anterior- genera las primeras reacciones en las filas del sector citrícola. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide a las administraciones “un Plan Marshall, dotado con un presupuesto potente, para reimpulsar nuestra citricultura, a través de medidas de apoyo dirigidas a optimizar la reestructuración de las explotaciones, facilitar la reconversión varietal, acabar con la ‘pinyolà’, recuperar campos abandonados y otras iniciativas complementarias como la mejora del seguro agrario, la autorización de más materias activas fitosanitarias, el control de la fauna salvaje o la lucha contra los robos”.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reactiva así algunas de las principales reivindicaciones de la organización agraria: “Este año volveremos a tener menos cosecha, sobre todo por las granizadas y la anomalía climática de esta primavera y verano, pero se trata de una preocupante tendencia a la baja que se arrastra desde hace más tiempo a causa de la elevada edad de las plantaciones, el mejorable mapa varietal, el minifundio o el abandono de campos, entre otros factores. Por eso es necesario destinar un presupuesto suficiente para afrontar estos desafíos pendientes que, bien abordados, afianzarían nuestro liderazgo a largo plazo en el mercado europeo”.

Aguado prevé “una rentabilidad digna para aquellos citricultores que tengan una producción aceptable, ya que la oferta de naranjas y mandarinas será de calidad y ajustada a la demanda europea”. No en vano, según constata la Lonja de Cítricos de Valencia, las compras se adelantaron varias semanas y los precios en origen se mantienen similares o incluso con alzas interanuales de hasta el 25% como ocurre con la variedad Clemenules, que sufre especial escasez a causa del pedrisco en el sur de Castellón y la mitad norte de Valencia. Sin embargo, “los altos costes de producción, sobre todo en riego y control de plagas, y las mermas de cosecha provocarán que muchos agricultores pierdan dinero”.

Aforo autonómico y nacional

La Conselleria de Agricultura informa de un aforo de 2.509.950 toneladas para la campaña citrícola 2025/26. Representa un descenso de 217.126 toneladas de cítricos menos que en la campaña precedente (-8,0%) y un 13% inferior a hace dos temporadas, un 17,9% inferior al promedio de las últimas cinco y un 23,2% inferior al promedio de las últimas diez.