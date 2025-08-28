AVA-ASAJA alerta del grave daño que está causando la Pyricularia en más de la mitad de las parcelas de arroz

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia la alarmante propagación de la Pyricularia en los arrozales valencianos, una plaga que está provocando graves pérdidas en la producción y que amenaza seriamente la rentabilidad de los arroceros.

Se estima que alrededor del 60% de las parcelas de arroz de diversas variedades se han visto afectadas por este hongo. El clima ha sido un factor que ha favorecido la aparición y propagación de este hongo, con humedades de hasta el 90%.

Desde la prohibición del Triciclazol, el Ministerio de Agricultura tan solo permite para combatir la pyricularia, de modo excepcional, sustancias que llevan estrobirulinas, las cuales amenazan con generar resistencias. Desde 2001, el número de ingredientes fitosanitarios activos disponibles se ha desplomado de 900 a menos de 470. Así, desde junio de 2019, 85 sustancias han sido retiradas sin ofrecer alternativas convencionales que las sustituyan. Estas materias se han retirado sin ninguna prueba de que sean nocivas, aunque son utilizadas en todos los países desde los que la Comunitat Valenciana importa arroz.

Por ello desde la organización agraria se pide a la administración que se cambie el sistema de autorización de materias activas y se aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan continuar con un cultivo milenario en riesgo de extinguirse. Además, también se demanda una mejora significativa en la línea del seguro del arroz, de manera que se amplíen las coberturas para indemnizar las pérdidas de producción derivadas de la pyricularia y otros riesgos similares.

Miguel Minguet, tesorero de AVA-ASAJA y presidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-COGECA, explica que el año pasado “fue la variedad Bomba únicamente, este año ya es generalizado, sobre todo, las variedades Albufera y Jsendra están muy afectadas, con algunos campos entre el 80% y el 100% de afección. El resultado de esta cosecha va a ser desastroso con unas pérdidas nunca conocidas”

Por su parte, José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz, detalla que la afección es “bastante importante, todas las parcelas tienen algo de daño. Si no tenemos autorizaciones excepcionales con productos con los que podamos combatir la pyricularia la situación puede ser nefasta ya que las materias que estamos utilizando han creado resistencias”.