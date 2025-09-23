La Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos arranca su andadura en Valencia

La Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos arranca su andadura también en Valencia y abre su segunda delegación en España después de la abierta en Málaga en 2024.

Los cambios que ha vivido la sociedad en los últimos años han provocado que las comunidades de propietarios evolucionen y adopten una configuración completamente distinta a la que tenían en el momento en el que vio la luz la Ley de Propiedad Horizontal.

Sin duda, las comunidades de propietarios de hoy no son las de hace varias décadas y en ellas los propietarios no sólo deben hacerse cargo de sufragar gastos tales como la luz, el agua o la limpieza de las zonas comunes. Ahora sus características, sus dimensiones o los servicios con los que cuentan (jardines, piscinas, pistas deportivas, seguridad, etc.) son otros y de ellos se derivan nuevas necesidades de mantenimiento y nuevos gastos que deben ser sufragados por los comuneros.

Esta nueva configuración conlleva, asimismo, el aumento de la cuantía económica que cada comunero debe destinar al mantenimiento de las zonas comunes y los nuevos servicios que ofrece el complejo residencial del que forma parte su propiedad.

También ha dado lugar a que presidentes y administradores gestionen cada vez mayores presupuestos. Sin embargo, los mecanismos de control sobre las decisiones y la gestión de esos fondos siguen siendo los mismos. A día de hoy son apenas inexistentes y los que hay se han quedado obsoletos.

La gestión de las comunidades de propietarios, las decisiones que en ellas se toman y el manejo de los fondos que financian su día queda al libre albedrío y la buena voluntad de presidentes, administradores, porteros o cualquier otra figura que logre hacerse con las delegaciones de voto de los propietarios.

La realidad deja constancia de que en más casos de los que sería deseable, se produce el secuestro de la comunidad por parte de quienes deberían velar por el interés general y se establecen redes clientelares en torno a los órganos de gestión comunitarios y se convierten en auténticas dictaduras, con presidentes que cobran y se eternizan en el cargo, porteros que se autoproclaman directores generales y deciden su sueldo o administradores que cambian delegaciones de voto por favores.

De este modo y aprovechando los resquicios del marco normativo legal actual, quienes deberían velar por la buena gestión de la comunidad terminan imponiendo su voluntad y tomando decisiones en pro de sus propios intereses frente a los de la comunidad.

En este contexto de inseguridad, falta de transparencia y en algunos casos, abusos, nace en Málaga la ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS EN COMUNIDADES DE VECINOS (APERCOVE) que ahora se presenta en Valencia. Tras ella, un nutrido grupo de vecinos afectados por este tipo de situaciones.

El objetivo de APERCOVE no es otro que tratar de defender los maltrechos intereses de comuneros indefensos y para ello consideramos imprescindible el cambio de la Ley de Propiedad Horizontal y su adecuación a la realidad actual de las comunidades de propietarios.

Entre los objetivos de APERCOVE servir de apoyo al comunero y facilitar un lugar de encuentro intercambio de experiencias e información para todas aquellas personas que hayan adquirido o vayan a adquirir una propiedad en el seno de una comunidad de propietarios.

Reivindicar ante los correspondientes organismos públicos y/o privados los derechos y la protección del propietario dentro de su comunidad, especialmente si se trata de su vivienda habitual; y participar en todos aquellos foros y mesas de trabajo institucionales donde se debata sobre los derechos y la figura del propietario en una comunidad de propietarios.

La nueva sede se ubica en Cullera, calle Barcelona núm. 5