La Asociación Empresarial de Alzira organiza la III Ruta Outlet

La Asociación Empresarial Alzira (AEA) ha presentado la III Ruta Outlet Alzira 2025, una campaña comercial que tendrá lugar los próximos días 12 y 13 de septiembre en la ciudad y que contará con la participación de decenas de comercios locales.

En el evento colaboran la propia AEA junto con el Ayuntamiento de Alzira, Caja Popular, Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.

La III Ruta Outlet se consolida como una de las citas más importantes en el calendario comercial de la ciudad, con el objetivo de dinamizar las ventas, atraer nuevos públicos y poner en valor la fortaleza del comercio local bajo el lema:

“Busca la flecha Amarilla, Encuentra las Mejores Oportunidades”.

La edil de comercio, Gemma Alós, junto a los responsables de comercio de la AEA, Marisa Martínez y Chema Salas, han dado detalles sobre las novedades de esta edición, las acciones de promoción previstas y el impacto esperado en el comercio de proximidad.