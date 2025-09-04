comercio

La Asociación Empresarial de Alzira organiza la III Ruta Outlet

Los días 12 y 13 de septiembre una gran parte de los comercios alcireños ofrecerán promociones y ofertas especiales

Luis Méndez

La Ribera |

Marisa Martínez, Gemma Alós y Chema Salas
La Asociación Empresarial Alzira (AEA) ha presentado la III Ruta Outlet Alzira 2025, una campaña comercial que tendrá lugar los próximos días 12 y 13 de septiembre en la ciudad y que contará con la participación de decenas de comercios locales.

En el evento colaboran la propia AEA junto con el Ayuntamiento de Alzira, Caja Popular, Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.

La III Ruta Outlet se consolida como una de las citas más importantes en el calendario comercial de la ciudad, con el objetivo de dinamizar las ventas, atraer nuevos públicos y poner en valor la fortaleza del comercio local bajo el lema:

“Busca la flecha Amarilla, Encuentra las Mejores Oportunidades”.

La edil de comercio, Gemma Alós, junto a los responsables de comercio de la AEA, Marisa Martínez y Chema Salas, han dado detalles sobre las novedades de esta edición, las acciones de promoción previstas y el impacto esperado en el comercio de proximidad.

Presentación de la III Ruta del Outlet de la AE Alzira
