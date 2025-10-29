Un año después la ribera intenta retomar la normalidad

Hoy se cumple un año de la Dana, que afectó a algunos municipios de la Ribera, uno de los episodios meteorológicos más devastadores de las últimas décadas en la Comunidad Valenciana.

La fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Magro y el aumento considerable del Júcar, dejando a su paso viviendas anegadas, carreteras cortadas y miles de hectáreas agrícolas bajo el agua.

Municipios como Algemesí, Carlet, l'Alcudia, Guadassuar, Alginet, Turís, Real, Montroi o Albalat de la Ribera fueron epicentro de la emergencia.

Un año después, la reconstrucción avanza, pero no al ritmo que esperaban los vecinos. Muchas infraestructuras están reparadas, pero las heridas emocionales y económicas siguen abiertas. Los ayuntamientos reclaman que el territorio se prepare ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes y piden una planificación hidráulica integral para los cauces del Magro y del Júcar.

Desde la Generalitat se asegura que el 80 % de los caminos rurales afectados ya han sido restaurados y que las obras de contención y mejora hidráulica continuarán durante 2026.

Por su parte la Confederación Hidrográfica del Júcar sigue haciendo trabajos en taludes y escolleras para tratar de proteger las zonas más cercanas a los cauces.

Otra cosa son los alcantarillados de las poblaciones más afectadas, que podrían tardar hasta tres años en poder restaurarse, o las grandes obras hidráulicas de las que nada se sabe de momento.

Pero más allá de las cifras, la DANA dejó historias humanas de pérdida, resistencia y solidaridad. En Algemesí, algunos vecinos recuerdan como vivieron aquellos momentos.