educación

Alzira realiza obras de mejora en colegios públicos con una inversión de 71 mil euros

El objetivo es que los centros estén en óptimas condiciones para el inicio del curso escolar

Luis Méndez

La Ribera |

Obras de mejora en los colegios de Alzira
Obras de mejora en los colegios de Alzira | Ayuntamiento Alzira

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Obras e infraestructuras Públicas, ha puesto en marcha durante este verano un conjunto de actuaciones de mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la ciudad, con el objetivo que estén en óptimas condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

En concreto, se están llevando a cabo trabajos de pintura en los siguientes centros educativos: CEIP Ausiàs March, CEIP Blasco Ibáñez, CEIP Carmen Picó, CEIP Garcia Lorca y CEIP Lluís Vives, con un presupuesto total de 33.163,99 €.

Las actuaciones incluyen el rascado de pintura en muros interiores, la reparación de pequeños desperfectos o fisuras, y el revestimiento con pintura plástica acrílica en superficies verticales y horizontales. Todos estos trabajos estarán finalizados antes de la entrada del alumnado para el nuevo curso escolar.

Además, se realizan trabajos de obra menor en el CEIP Lluís Vives y en el CEIP Ausiàs March, con un presupuesto total de 37.837,62 €. Estas actuaciones incluyen:

*· Demolición de tabiques, revestimientos, sanitarios y falsos techos

*· Ejecución de nuevos tabiques y obra asociada

*· Instalación completa de fontanería y saneamiento

*· Instalación eléctrica y de alumbrado

*· Colocación de nuevos revestimientos y falsos techos

*· Suministro e instalación de carpinterías, aparatos sanitarios y grifos

*· Colocación de azulejos y desagües

*· Trabajos de pintura y acabados

*· Gestión de residuos generados durante la obra

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer