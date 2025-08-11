Alzira realiza obras de mejora en colegios públicos con una inversión de 71 mil euros

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Obras e infraestructuras Públicas, ha puesto en marcha durante este verano un conjunto de actuaciones de mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la ciudad, con el objetivo que estén en óptimas condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

En concreto, se están llevando a cabo trabajos de pintura en los siguientes centros educativos: CEIP Ausiàs March, CEIP Blasco Ibáñez, CEIP Carmen Picó, CEIP Garcia Lorca y CEIP Lluís Vives, con un presupuesto total de 33.163,99 €.

Las actuaciones incluyen el rascado de pintura en muros interiores, la reparación de pequeños desperfectos o fisuras, y el revestimiento con pintura plástica acrílica en superficies verticales y horizontales. Todos estos trabajos estarán finalizados antes de la entrada del alumnado para el nuevo curso escolar.

Además, se realizan trabajos de obra menor en el CEIP Lluís Vives y en el CEIP Ausiàs March, con un presupuesto total de 37.837,62 €. Estas actuaciones incluyen:

*· Demolición de tabiques, revestimientos, sanitarios y falsos techos

*· Ejecución de nuevos tabiques y obra asociada

*· Instalación completa de fontanería y saneamiento

*· Instalación eléctrica y de alumbrado

*· Colocación de nuevos revestimientos y falsos techos

*· Suministro e instalación de carpinterías, aparatos sanitarios y grifos

*· Colocación de azulejos y desagües

*· Trabajos de pintura y acabados

*· Gestión de residuos generados durante la obra