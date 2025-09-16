Alzira presenta las actividades en la Semana Europea de la Movilidad

Hoy se ha presentado en Alzira la programación de actividades de la Semana Europea de la Movilidad. La programación incluye propuestas que van desde la plantación de árboles hasta rutas en bicicleta. Actividades que se harán hasta el viernes.

Durante el acto, se ha subrayado la importancia de mejorar los espacios urbanos para fomentar una movilidad más sostenible. Estas actuaciones se extenderán a los entornos escolares, priorizando la accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como para la infancia y las personas mayores.

La inversión ha sido de 55.000 euros, financiados en un 70% por el Plan Reacciona y el resto por el Ayuntamiento. La iniciativa pone el foco en la educación ambiental y la salud infantil, recordando que los niños son los más vulnerables a la contaminación. Además, se ha cuidado la elección de vegetación, apostando por sombras naturales y especies sostenibles y biodiversas, con el objetivo, dicen, de crear ecosistemas urbanos resilientes y vivos.