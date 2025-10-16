reciclaje

Alzira inicia la implantación del contenedor marrón para restos orgánicos

Se hará de forma progresiva y con posibilidad de control de acceso

Luis Méndez

La Ribera |

Enrique Montalvá y Fernando Martínez
Enrique Montalvá y Fernando Martínez | Ayuntamiento Alzira

Alzira ha presentado el nuevo sistema de contenedores marrones para la recogida de orgánicos. En una sociedad donde cada vez hay más residuos y donde no todo lo que tiramos a la basura debe convertirse en esta.

Muchos materiales pueden tener una nueva vida si los separamos y gestionamos de manera adecuada. Es el caso de los residuos orgánicos, que son todos aquellos restos biodegradables como la comida que sobra, restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo o incluso hojas secas.

Con este nuevo sistema selectivo se da un paso hacia una gestión mas eficiente, más limpia y más sostenible dentro del modelo de economía circular.

Los objetivos principales son reducir la cantidad de residuos, promover el sistema de economía circular e involucrar a la ciudadanía en una gestión de residuos más responsable. Se pondrá en marcha en el mes de noviembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer