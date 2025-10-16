Alzira inicia la implantación del contenedor marrón para restos orgánicos

Alzira ha presentado el nuevo sistema de contenedores marrones para la recogida de orgánicos. En una sociedad donde cada vez hay más residuos y donde no todo lo que tiramos a la basura debe convertirse en esta.

Muchos materiales pueden tener una nueva vida si los separamos y gestionamos de manera adecuada. Es el caso de los residuos orgánicos, que son todos aquellos restos biodegradables como la comida que sobra, restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo o incluso hojas secas.

Con este nuevo sistema selectivo se da un paso hacia una gestión mas eficiente, más limpia y más sostenible dentro del modelo de economía circular.

Los objetivos principales son reducir la cantidad de residuos, promover el sistema de economía circular e involucrar a la ciudadanía en una gestión de residuos más responsable. Se pondrá en marcha en el mes de noviembre.