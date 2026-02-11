SOCIAL

Alzira impulsa su XVIII Semana de la Economía como gran foro empresarial y social valenciano

Del 16 al 20 de febrero, la Casa de la Cultura reunirá a 60 ponentes de prestigio y ofrecerá 57 oportunidades laborales en un evento gratuito consolidado como referente en la Comunitat Valenciana.

Nuria Ortiz

La Ribera |

Alzira celebrará del 16 al 20 de febrero, en la Casa de la Cultura, la XVIII Semana de la Economía, organizada por el Ayuntamiento a través de IDEA. Tras dieciocho ediciones, el evento se ha consolidado como uno de los principales foros de reflexión económica, empresarial y social de la Comunitat Valenciana.

El alcalde, Alfons Domínguez, ha destacado que la cita es “una declaración de intenciones” para planificar una ciudad resiliente y preparada para los cambios. Por su parte, la concejala de IDEA, Gemma Alós, ha subrayado que la semana conecta ideas, talento y empresas, apostando por una economía innovadora y arraigada al territorio.

En esta edición participarán 60 ponentes de prestigio, como Miguel Sebastián y José María O’Kean, y se abordarán sectores clave como agricultura, industria, comercio o empleo. Además, 23 empresas ofrecerán 57 puestos de trabajo en el Espacio de Entrevistas Laborales.

La asistencia es gratuita, tanto presencial como online, con inscripción previa a través de IDEA.

