Alzira facilitará la recogida de residuos orgánicos a restaurantes y supermercados

La concejalía de Servicios para la Ciudad de Alzira, que dirige Enrique Montalvá, ha presentado la campaña de implantación del nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos en el municipio, dirigida a grandes productores de residuos, como restaurantes y supermercados, entre otros.

Los residuos orgánicos…como restos de frutas, cáscaras de huevo, frutos secos o servilletas de papel…serán recogidos mediante el sistema puerta a puerta, que facilita la separación y recogida de esta fracción directamente desde los establecimientos.

Uno de los pasos más importantes y a la vez más complejos de esta propuesta es la concienciación. Así lo explica Fernando Martínez, educador medioambiental.

Este sistema aporta beneficios como la comodidad, la eficacia, la reducción de residuos en vertederos, la disminución de emisiones de gases contaminantes y el fomento de la economía circular.