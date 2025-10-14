Alzira denuncia el bloqueo de la Consellería para la restauración de la Casa Real

Alzira denuncia el bloqueo del proyecto de rehabilitación de la Casa Reial. El Ayuntamiento ha advertido que la falta de autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura podría suponer la pérdida de una subvención de 2,3 millones de euros procedente de fondos europeos.

En una rueda de prensa, el alcalde, Alfons Domínguez, junto al concejal de Urbanismo y el equipo técnico del proyecto, ha explicado que, pese a cumplir con todos los requisitos y recibir informes favorables, la autorización definitiva sigue sin llegar.

Según los técnicos y arquitectos del proyecto, todas las modificaciones han sido supervisadas y validadas por la propia Conselleria, incluyendo informes del Instituto de Restauración de la Universitat Politècnica de València que concluyen que el nuevo diseño mejora el aprobado inicialmente en 2023.

El Ayuntamiento reclama ahora una reunión urgente con el conseller de Cultura para desbloquear la situación y evitar que Alzira, la Comunitat Valenciana, y la figura del rey Jaume I —en el 750 aniversario de su muerte— pierdan una inversión clave para su patrimonio.

Por su parte, el Partido Popular ha respondido señalando que la demora se debe a que el Ayuntamiento no ha presentado un proyecto de ejecución que se ajuste al proyecto base aprobado. Además, recuerdan que el arquitecto del proyecto original denunció esta falta de concordancia en enero de 2025, alertando incluso de una incompatibilidad urbanística.

También han recordado que el dinero de la subvención se ingresó el 8 de enero de 2024 y, si hay que devolverlo, es por no cumplir los plazos ni los requisitos técnicos establecidos.