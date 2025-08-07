El PP de Alzira critica la actitud sancionadora del gobierno local con los residuos

Esta es la nota publicada por el PP de Alzira, con declaraciones del concejal Bernat Ríos:

Desde el Partido Popular de Alzira queremos manifestar nuestro profundo descontento con la estrategia anunciada por el equipo de gobierno encabezado por el alcalde, para combatir el abandono de trastos. Instalar cámaras de vigilancia no ataca la causa real del problema: la falta de fomento del civismo y la sensibilización medioambiental entre la ciudadanía. Reconocemos la falta de educación de parte de la ciudadanía alcireña y la necesidad de actuar contra esta forma de vandalismo pero las cámaras imponen miedo, pero no crean conciencia ni responsabilidad colectiva.

Además, criticamos la decisión de abrir un nuevo punto de recogida de residuos detrás el cementerio, según declaraciones del regidor responsable, cuando los Ecopuntos del Respiradero y del Xavegó –inaugurados el julio de 2020– han sido totalmente abandonados a pesar de nuestras reiteradas reclamaciones de recuperación y mantenimiento durante más de tres años. En lugar de usar y optimizar los ecopuntos existentes, el equipo de gobierno opta para multiplicar infraestructuras sin ningún plan de sostenibilidad ni mantenimiento.

Queremos hacer hincapié también en la grave dificultad que afronta la ciudadanía para depositar residuos: se han retirado muchos contenedores, especialmente al extrarradio y en las zonas diseminadas, incluso algunos de ellos en pleno meses de verano. Este recorte de servicios básicos penaliza los vecinos y fomenta el abandono ilegal de trastos, justo el que pretenden combatir.

La obligatoriedad de recurrir al servicio de recogida a demanda agravia todavía más la situación. Hay pocos contenedores, en particular a los diseminados y a las partidas, y los ciudadanos tienen que

desplazarse largas distancias para dejar los *trastos. Este déficit logístico demuestra la falta de planificación y de comprensión de las necesidades reales de nuestro término municipal.

Finalmente, denunciamos la actitud poco constructiva del regidor responsable y por tanto del alcalde, que sostienen que “la ciudadanía responde mejor a las multas que a las campañas” y abonan la idea que la educación ambiental es un objetivo perdido. Además, incitan a la policía a incrementar las sanciones, unas recaudaciones que facilitarán financiar sus propios caprichos, mientras ellos mismo incumple el programa electoral con que se presentó ante los vecinos.

Desde el Partido Popular instamos el Ayuntamiento de Alzira a:

• Recuperar y rehabilitar inmediatamente los Ecopuntos del Respiradero y del Xavegó.

• Restablecer los contenedores retirados al extrarradio y en las zonas diseminadas.

• Mejorar la cobertura del servicio de recogida a demanda con puntos fijos muy distribuidos.

• Priorizar la formación y sensibilización para fomentar un civismo activo, antes de recurrir a medidas punitivas.

No podemos avanzar hacia una ciudad sostenible y cívica si ignoramos los recursos ya existentes y menospreciamos la importancia de la educación ambiental.