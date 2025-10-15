Alzira celebra este fin de semana la Feria Comercial, de la Tapa y de la Automoción

Del 17 al 19 de octubre, Alzira acogerá la XV edición de la Fira Alzira Oberta, un evento que llega más grande que nunca, con 105 expositores, la cifra más alta de su historia.

Organizada por el Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Comercio e IDEA, la feria transformará las avenidas Sants Patrons, Hispanitat, Joan Calot y la plaza de la Generalitat en un gran espacio comercial y de ocio, con actividades para todos los públicos.

En esta edición participarán 55 expositores comerciales, 31 en la Feria de la Tapa y 19 del sector de la automoción, confirmando el crecimiento constante de un certamen que se ha consolidado como una de las citas más importantes de la Ribera.

Bajo el lema “Haz compra, haz fiesta, vive la feria”, el público podrá disfrutar de showcookings en directo, talleres, animación infantil, actuaciones musicales, sesiones de DJ, radio en directo con Alzira Ràdio, e incluso de la XVIII Concentración de vehículos clásicos del Retromòbil Club La Ribera, así como de la de motos clásicas de los Tuaregs. También habrá actividades deportivas, degustaciones, catas de vino y sorteos.

La concejala de Comercio, Gemma Alós, ha destacado que “el éxito de la Fira Alzira Oberta es una muestra del dinamismo de nuestro comercio y del firme apoyo del Ayuntamiento”.

La Fira Alzira Oberta se ha convertido, año tras año, en un punto de encuentro entre comercio, gastronomía y ciudadanía, reafirmando que Alzira sigue abierta, viva y con ganas de hacer fiesta.