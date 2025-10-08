Alzira presenta las jornadas de sus premios literarios

Alzira dió este lunes el pistoletazo de salida a una nueva edición de los Premios Literarios Ciutat d’Alzira 2025, que este año ponen el foco en la participación ciudadana y en la cultura viva, con el anuncio de los finalistas del Premio Didín Puig y el programa de las Jornadas Culturales, dedicadas a la poeta Maria Beneyto.

El Premio Didín Puig, impulsado por Caixa Popular, reconoce trayectorias destacadas en el ámbito cultural y social. Este año los finalistas son el escritor e intelectual Joan Francesc Mira, la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana y la compañía Horta Teatre.

El galardón se decidirá por votación popular entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre a través de la web oficial de los premios.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 7 de noviembre en el Gran Teatre d’Alzira, en una gala que reunirá al mundo de la literatura y la cultura valenciana, con actuaciones de Versonautas, Germans Penalba, Esther, Naina y Alba Blanco. El cierre lo pondrá la artista y drag queen Choriza May, con una actuación humorística y musical.

Además, se ha presentado la programación de las Jornadas Culturales, que incluirán charlas, talleres, exposiciones y recitales para todos los públicos. Entre los actos más destacados: la presentación del libro 29-O. Les hores del caos, una conferencia de Mar Romera sobre educación emocional y un recital dedicado a Maria Beneyto.

Este año se han recibido 275 originales en las distintas categorías, y como siempre, las obras ganadoras serán publicadas por Edicions Bromera, que este año celebra su 40 aniversario como referente editorial de la literatura en valenciano.