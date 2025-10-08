cultura

Alzira presenta las jornadas de sus premios literarios

Joan Francesc Mira, la Plataforma del Voluntariado de la CV y Horta Teatre optan al premio Didín Puig por votación popular

Nuria Ortiz

La Ribera |

Presentación Jornadas y Premios Literarios Ciudad de Alzira 2025

Alzira dió este lunes el pistoletazo de salida a una nueva edición de los Premios Literarios Ciutat d’Alzira 2025, que este año ponen el foco en la participación ciudadana y en la cultura viva, con el anuncio de los finalistas del Premio Didín Puig y el programa de las Jornadas Culturales, dedicadas a la poeta Maria Beneyto.

El Premio Didín Puig, impulsado por Caixa Popular, reconoce trayectorias destacadas en el ámbito cultural y social. Este año los finalistas son el escritor e intelectual Joan Francesc Mira, la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana y la compañía Horta Teatre.

El galardón se decidirá por votación popular entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre a través de la web oficial de los premios.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 7 de noviembre en el Gran Teatre d’Alzira, en una gala que reunirá al mundo de la literatura y la cultura valenciana, con actuaciones de Versonautas, Germans Penalba, Esther, Naina y Alba Blanco. El cierre lo pondrá la artista y drag queen Choriza May, con una actuación humorística y musical.

Además, se ha presentado la programación de las Jornadas Culturales, que incluirán charlas, talleres, exposiciones y recitales para todos los públicos. Entre los actos más destacados: la presentación del libro 29-O. Les hores del caos, una conferencia de Mar Romera sobre educación emocional y un recital dedicado a Maria Beneyto.

Este año se han recibido 275 originales en las distintas categorías, y como siempre, las obras ganadoras serán publicadas por Edicions Bromera, que este año celebra su 40 aniversario como referente editorial de la literatura en valenciano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer