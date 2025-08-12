Alzira activa el protocolo para proteger a las personas sin hogar

Preocupa la situación de las personas sin hogar ante el aviso por altas temperaturas. Ante esta circunstancia, el equipo de servicios sociales de Alzira trabaja para atender a las personas afectadas.

Según el alcalde, Alfons Domínguez “actuamos dentro de las posibilidades que tenemos con las personas que viven en la calle y en este caso, afortunadamente tenemos un protocolo para poder ofrecerles un espacio más seguro."

Además, se ha intensificado la vigilancia forestal y se recuerda que están prohibidas las quemas agrícolas a menos de 500 m de suelo forestal, hasta el 15 de octubre.

El Ayuntamiento de Alzira recomienda no salir a la montaña por el riesgo de incendio y posibilidad de golpes de calor

*· Evita exponerte directamente al sol entre las 12 y las 16 horas

*· Busca lugares frescos y a la sombra

*· Bebe mucha agua y evita el alcohol y cafeína

*· Utiliza cremas protectoras adecuadas

*· Si ves humo, telefonea al 1·1·2