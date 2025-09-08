Algemesí celebra la Festa con amenaza de lluvia y con el recuerdo del barro

Las Fiestas de la Mare de de Deu de la Salud de Algemesí, declaradas Bien de Interés Cultural, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y distinguidas con el mérito cultural de la Generalitat Valenciana, afrontan una nueva edición marcada por el recuerdo de la DANA, que golpeó duramente la ciudad hace unos meses.

Anoche se vivió la tradicional Procesión de las Promesas y hoy lunes, 8 de septiembre, ha tenido lugar el día grande de la fiesta. A las 10.00 horas, la Processoneta del Matí ha salido de la Capella de la Troballa para recorrer la calle Berca y llegar a la plaza Mayor, en un acto multitudinario que ha llenado de nuevo la ciudad de música y color.

El momento más emotivo ha llegado a mediodía con el triple intento de entrada de la imagen en la Basílica, uno de los instantes más intensos de la fiesta, con todos los bailes participando a la vez en una escenografía colectiva única y de gran belleza.

La clausura llegará con la tercera gran procesión: la Procesión de Vuelta General. A partir de las 19.15 horas, el recorrido se extenderá por las calles del núcleo histórico, donde hace diez meses el barro arrasó casas y vehículos y dejó la ciudad marcada por el dolor. Ahora, el pueblo transformará aquellos espacios en escenarios de música, devoción y tradición compartida.

Esta última procesión incorpora también los personajes bíblicos y ofrece la visión más completa y participativa de las fiestas. El punto final llegará de madrugada, pasadas ya las 2.00 horas, con la entrada solemne de la Virgen María en la Basílica.