Aemet establece la alerta roja meteorológica en la comarca de la Ribera

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en todo el litoral de Valencia.

Tras la reunión celebrada ayer con todos los organismos implicados, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha subrayado que es "fundamental" mantenerse informado porque la situación es "inestable".

El titular de Emergencias ha destacado que se ha producido un refuerzo del servicio de atención telefónica del 112, y ha recomendado "evitar desplazamientos salvo que sean imprescindibles" y consultar siempre la previsión meteorológica en todo el trayecto. Según ha precisado, en algunas zonas podrían acumularse hasta 180 litros en pocas horas.

También ha hecho referencia a que, salvo en servicios esenciales, "la legislación permite que un trabajador, ante una alerta roja, pueda quedarse en casa”.

El conseller de Interior y Emergencias ha insistido en seguir únicamente la información oficial de Generalitat, Aemet y 112.

Por otra parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su dispositivo especial por lluvias, en el marco de su Procedimiento de Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas. Este dispositivo se suma a los 105 efectivos diarios ordinarios que ya operan cada día de manera habitual.

Durante toda la jornada de este lunes se mantendrá el refuerzo por lluvias, que aumentará en 229 trabajadores más, que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, 2 rescatadores más del Grupo de Rescate GERA y 171 brigadas BRIFO. También operarán la totalidad de unidades de bomberos forestales asignadas al Consorcio.

Entre otras funciones, estarán pendientes de realizar tareas de vigilancia y revisión en los puntos más complicados de cauces y barrancos.

Destacar también que la mayoría de centros educativos de la Ribera han suspendido las clases en el día hoy, así como algunas universidades públicas y privadas.

Respecto a los centros de salud y el hospital de la Ribera, no se ha cancelado directamente la atención prevista, pero se recomienda a los pacientes que sólo acudan a sus citas si no hay riesgo para hacerlo, o si se trata de una urgencia o atención oncológica.

También Metrovalencia ha modificado su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía por las previsiones de lluvias, y piden a los usuarios que se informen de los horarios antes de utilizar sus servicios.

En Algemesí, el consistorio ha recomendado a los vecinos que colquen maderas o barreras en las puertas para prevenir filtraciones, recordando que la red de alcantarillado aún no está completamente operativa desde la DANA del año pasado.

Por último destacar que algunos supermercados como Consum, han anunciado que hoy van a permanecer cerrados en numerosas poblaciones de la comarca.

Respecto a las precipitaciones acumuladas en las últimas horas, destacar que a media mañana se habían recogido 40 litros por metro cuadrado en la Casella de Alzira y 35 en Llaurí, a la espera de lo que pueda suceder a lo largo de la jornada de hoy.