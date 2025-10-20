43 años después de la Pantanada el Gobierno cierra los últimos flecos pendientes

Hoy se cumplen 43 años de la tragedia del pantano de Tous, un desastre que marcó a generaciones en la Ribera.

El 20 de octubre de 1982, la rotura de la presa provocó una riada que arrasó varias localidades, dejando un saldo de vidas perdidas y un impacto económico duradero en los afectados. Durante más de cuatro décadas, los supervivientes y sus descendientes han vivido con las secuelas de este desastre, especialmente aquellos que aún cargaban con deudas generadas por préstamos ICO que se habían solicitado tras la catástrofe.

Ahora, en 2025, el Gobierno ha dado por cerrado este capítulo. La condonación de estos préstamos ha puesto fin a la pesadilla judicial de más de 20 afectados, quienes habían estado luchando contra intereses acumulados durante más de 40 años. La mayoría de estos casos se resolvieron este año, tras intensas negociaciones entre las administraciones y el Instituto de Crédito Oficial, con la ayuda del nuevo liderazgo de Manuel Illueca.

Arcadi España, secretario de estado de politica territorial, ha estado en Más de Uno La Ribera.

Este cierre no solo significa un alivio económico, sino también el cierre simbólico de una herida abierta durante más de cuatro décadas, permitiendo a los damnificados, algunos de ellos ya muy mayores o herederos desconocedores de la deuda, respirar finalmente tranquilos.