La 35 edición del MIM de Sueca invita a "recuperar la capacidad de asombro" con 18 espectáculos

La 35 edición de la Mostra Internacional de MIM a Sueca ofrecerá un total de 18 espectáculos unidos por el leitmotiv 'poesía escénica', con el que la veterana cita cultural quieren invitar a los espectadores a "recuperar la capacidad de asombro".

La programación de la muestra, presentada en rueda de prensa, desplegará del 18 al 21 de septiembre una serie de propuestas que incorporan herramientas esenciales, como el ritmo y la repetición, el cuestionamiento de los límites, el análisis de la realidad y de las emociones humanas, el juego entre el gesto individual y el colectivo o el cuestionamiento de las estructuras convencionales.

Durante cuatro jornadas, la capital de la Ribera Baixa acogerá 18 espectáculos y 3 actividades paralelas, enmarcadas en dos grandes líneas.

La creadora Claire Ducreux regresará a la localidad valenciana con tres propuestas diferentes que acercarán a su universo y su lenguaje de la danza, el movimiento, el humor y la poesía. Para ella, siempre ha sido importante crear imágenes con la ayuda de elementos escenográficos que son familiares para la gente, a fin de ayudar al público a acercarse, a adentrarse en un lenguaje abstracto y particular. Claire Ducreux y el MIM van de la mano casi desde sus inicios.

Este 2025, Claire Ducreux será la encargada de impartir la clase magistral, que bajo el título 'El teatro de calle: un condensado de vida y de humanidad' tratará de trabajar la escritura coreográfica de la manera más precisa posible y compartir así su imaginario y su especial manera de vivir las artes escénicas.

Otra de las propuestas que el público podrá disfrutar será la proyección de la película 'Poèmes', un largometraje de 90 minutos escrito por Claire y dirigido por Héctor Fáver. Un homenaje, por las emociones que nos provocan, al teatro de calle y a las artes en general, a través de la mirada de una artista que recorre diferentes ciudades y pueblos con su arte pese a que tiene el corazón roto.

Y por último, este especial a la artista se cierra con el espectáculo 'Fleurir les abîmes', pieza visual y de movimiento que nace del deseo exaltado de plantar un árbol de dulzura en el corazón del mundo. Un solo con el que pretende despedirse del público que tanto ama y del que ha recibido tanto amor durante toda su trayectoria.

Los organizadores subraya que el MIM contiene una "programación compleja, que va de la belleza a la risa, combinando técnicas". Es el caso de Doma, de Daniel Doña, que explora los conceptos de crueldad, abuso de poder y violencia en aras del honor, las costumbres o las creencias, o de Suspensión, de la Compañía Nuevuno, donde se explora la masculinidad en el mundo actual.

La griega Vasiliki Papapostolou-Tarantism acercará la pieza inspirada en la estructura del Panóptico, una prisión en la que las celdas siempre están visibles y pueden ser controladas desde un punto central. O los franceses Hors Surface que presentarán Le Poids des Nuages, un espectáculo intenso, físico y conmovedor en busca del sueño de Ícaro de volar. Y H de CIA. La Corcoles, una propuesta delicada de un funambulismo cercano y femenino, un vals a dos, un personaje y su elemento esencial, el "balancier" que le da la vida.

Este año, el humor también estará presente con diferentes piezas entre ellas, Pepe Viyuela representará su solo Encerrona, un universo de absurdo y fiesta, delirio y sorpresa. También destaca la pieza de Super Super, Plouf & Replouf, un tándem con su aspecto deportivo, que es ante todo un dúo payaso.

La ya reconocida Cris Clown con Wet Floor, una pieza que logra que el espectador salga verdaderamente contagiado de su brillante energía y de su tierna y dulce ironía. Y, Clownic, considerados por muchos como los herederos de Tricicle, presentan: Tomás, el extraordinario hombre normal, una comedia gestual que combina humor, gags visuales y una locura cómica desbordante.

DOS UNIVERSOS QUE SE ENCUENTRAN

Dos cuerpos, dos patrones, dos universos que se encuentran, confluyen e interaccionan será la propuesta de Dirac's Equation, de los valencianos Takiri Art Company o Claudette, un homenaje a la vejez y a las abuelas, de Maleta Company & Cie Balancetoi.

También, Historia de lana, cuento fantástico protagonizado por un simple hilo de lana para todos los públicos En el caso del público más pequeño, el domingo será el día indicado, con piezas como Compaña, de Xampatito Pato, un espectáculo que fusiona el circo con el mundo de las marionetas para mayores de 4 años, o GOTA de Txema Muño, una propuesta teatral donde la magia nouvelle y el clown contemporáneo van unidos.

O FLOU!, de Artefactos Bascos, un espectáculo donde los niños se sientan alrededor de una gran hoja de papel blanco y observan y participan de la creación de un gran dibujo.

Desde este sábado 6 de septiembre, a las 10 de la mañana, podrán adquirirse desde la página web (mimsueca.com) y el portal notikumi.com las entradas. Además, desde el lunes 15 de septiembre los tickets podrán comprarse en la taquilla física del Festival. La 35ª Mostra Internacional de MIM a Sueca, organizada por el Ajuntament de Sueca, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de València-Cultura y el Ministerio de Cultura-Inaem.