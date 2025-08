Turís se prepara para sus fiestas patronales

Turís vive hasta el 17 de agosto sus fiestas Patronales, y su alcalde, Paco Ricau, ha estado en Más de Uno La Ribera.

PROGRAMACIÓN FIESTAS PATRONALES TURIS y SETMANA DE BOUS:

Dimarts, 5 d'agost

21.30 h Finals del 40é Campionat de Futbol Sala i 11é Campionat de Futbol Sala Júnior i partit d’exhibició de futbol sala femení. A continuació s'entregaran els trofeus d'estos campionats.

Dimecres, 6 d'agost

17.30 h I Trofeu de Bàsquet Festes de Turís entre el CB Turís i el CB Chiva

19.00 h Cercavila per a arreplegar a la Regina de les Festes i dirigir-se al Teatre Ideal per a inaugurar l'exposició dels alumnes del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.

21.30 h III Sopar de Clubs Esportius en la Pl. Vicent Ribes i reconeixement clubs esportius.

Dijous, 7 d'agost, dia de “la dona turisana”

19.30 h Cercavila per a arreplegar a la Regina de les Festes amb el tradicional vestit de “tainera”. S'iniciarà a l'ajuntament i conclourà en La Mina, on s'inaugurarà la tradicional exposició a càrrec de l'artista local, Dolo Torrelles, i els seus alumnes. A continuació, la Regina i la seua Cort d'Honor ballaran La Taina.

Les exposicions estaran obertes fins al 17 d'agost en horari de 19.00 h a 21.00 h.

22.00 h Sopar benèfic contra el càncer en la Plaça Vicent Ribes amb una tómbola que sempre sorprén per la gran participació i la multitud de regals. A continuació, “saraus” i “bureus” a càrrec del grup de música folklòrica “Só de bassi”.

Divendres, 8 d'agost

18.30 h Passacarrer per a arreplegar a la Regina de les Festes i assistir a les 19.00 h a la missa en honor a la Nativitat de la nostra Senyora, titular de la parròquia.

A continuació baixada de les imatges dels nostres patrons, Sant Francesc de Borja i la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos.

23.15 h Passacarrer des de l'ajuntament fins a l'amfiteatre de La Mina. A continuació, a les 23.30 h, primer concert de festes a càrrec de la Coral Vicent Ribes i la banda jove de la Societat Musical Turisense.

Dissabte, 9 d'agost

11.00 h Atraccions aquàtiques per als més xicotets en la Pl. Vicent Ribes.

18.30 h Cercavila per a arreplegar a la Regina de les Festes i a les 19.00 h missa en honor al nostre patró, Sant Francesc de Borja. A continuació, a les 20.00 h processó de la seua imatge pels carrers de costum que finalitzarà amb la pujada a l'ermita.

23.30 h Les festeres es concentraran a la porta de l'ajuntament per a realitzar un pasacarrer acompanyades per la Societat Musical Turisense fins a l'amfiteatre de La Mina, on tindrà lloc el concert de festes que ens oferirà la nostra banda.

En finalitzar, en el conservatori, nit de festa amb “Tumbalea revolution”.

Diumenge, 10 d'agost

10.30 h Cercavila per a arreplegar a la Regina de les Festes, Diana Vicente Palmero, i la seua Cort d'Honor per a assistir a les 12.00 h a la missa solemne en honor a la nostra patrona.

14.00 h Gran mascletà a càrrec de Pirotècnia Turís situada en la Pl. Vicent Ribes.

20.00 h Solemne processó de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos que finalitzarà en el temple parroquial on estarà la seua imatge fins a la celebració de la festa canònica al setembre.

00.30 h Mascletà mixta a càrrec de Pirotècnia Turís en la zona del conservatori i a continuació, actuació de l'orquestra “Mónaco”.

Dilluns, 11 d'agost

19.00 h Els nostres veïns protagonitzen amb el seu enginy i humor la tradicional cavalcada de disfresses al llarg de l'Av. Corts Valencianes. Com ja és habitual el punt d'eixida serà la rotonda de la “Fontanella”.

23.30 h Espectacle “Sinfonía de estrellas” en l'amfiteatre de La Mina.

Dimarts, 12 d'agost

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori.

23.30 h “Resistiré, tributo al Duo Dinámico” en l’amfiteatre de La Mina

Dimecres, 13 d'agost

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori.

00.00 h Musical “Aladdin” per a tota la família en la zona del conservatori.

Dijous, 14 d'agost

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori.

00.00 h Musical “Gisela, la voz de Disney”, en la zona del conservatori.

Divendres, 15 d'agost

Durant tot el matí, i comptant amb l'activa participació de les festeres, tindrà lloc la tradicional recaptació solidària contra el càncer. Hi haurà una taula disposada en la Plaça Vicent Ribes i una altra en l'Av. Corts Valencianes al costat del Teatre Ideal.

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori

00.00 h Espectacle tribut a Mecano: “Descanso dominical” en la zona del conservatori.

Dissabte, 16 d'agost

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori

00.00 h “Las Vegas: el Musical” en la zona del conservatori.

Diumenge, 17 d'agost

13.00 h Discomòbil en la zona del conservatori

22.00 h Fi de festa.

Dimecres, 27 d'agost

20.00 h IX Trofeu Pepe “Mitgeta” en el camp de futbol municipal que enfrontarà el CD Turís contra el Racing Algemesí.

Nota: l'Ajuntament de Turís es reserva el dret de suspendre o canviar l'horari i lloc de qualsevol dels actes programats. En tal cas s'avisarà oportunament.

SETMANA DE BOUS

Dilluns, 11 d’agost

00.00 h Concurs d’anelles amb ramat de Rafa “El Salero” (Montserrat) per a les sis millors parelles del moment a càrrec de l’ACT Carrer Ample. A continuació bou embolat.

Dimarts, 12 d’agost

7.20 h Passacarrer de la corda amb la participació de la Regina de les Festes, Diana Vicente Palmero, i la seua Cort d’Honor, que portaran la corda i la badana acompanyades per les autoritats, membres de les associacions taurines del nostre poble i Societat Musical Turisense, des de la plaça de bous fins al final del carrer La Barra, on eixirà el bou.

A continuació, primer bou en corda de la setmana, de la ramaderia de Laura Parejo (Cabanes).

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de Dani Machancoses (Picassent).

19.00 h Especial de vedelles per a la gent jove a càrrec de l’ajuntament amb ramat de Dani Sánchez (Turís).

23.30 h Concurs de bous amb la participació de les ramaderies Fernando Machancoses (Xest), Dani Machancoses i German Vidal (Cabanes) a càrrec de l’Ajuntament. A continuació bou embolat.

Dimecres, 13 d’agost

7.30 h Bou en corda de El Salero, de Montserrat.

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de Fernando Machancoses.

19.00 h Gran Prix organitzat per la Penya El Último.

23.30 h Ma a ma entre les ramaderies de El Salero i Dani Sánchez. A continuació bou embolat.

Dijous, 14 d’agost

7.30 h Bou en corda de La Espuela (Alcora).

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de Dani Sánchez.

19.00 h Especial de vedelles per a la gent jove i concurs de disfresses a càrrec de l’ajuntament amb ramat de Dani Sánchez (Turís). Haurà un pernil per a la millor disfressa.

23.30 h Ma a ma entre les ramaderies de Germans Benavent (Quatretonda) i Dani Machancoses a càrrec de l’Ajuntament. A continuació bou embolat.

Divendres, 15 d’agost

7.30 h Bou en corda de Germans Benavent.

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de Fernando Machancoses.

23.30 h Organitzat per la penya El Último, concurs d’emboladors amb les millors colles del panorama nacional. Sis bous de la prestigiosa ramaderia de Fernando Machancoses per a les colles de Colmenar de Oreja (Madrid); Santa Pantaria, de La Almunia de Doña Godina (Saragossa); Murbiter, de Sagunt; Los Bandoleros (Teruel); Ferratge de Jesús Pobre, d’Alacant; i Juanot, de Turís. Després bou embolat.

Dissabte, 16 d’agost

7.30 h Bou en corda de David Alfaro (Xest)

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de El Salero.

23.30 h Especial de Fernando Machancoses a càrrec de l’ajuntament. A continuació bou embolat.

Diumenge, 17 d’agost

7.30 h Bou en corda de La Paloma (Xaló).

14.00 h Entrada de vaques amb ramat de Dani Sánchez.

19.00 h Especial de La Paloma, a càrrec de l’Ajuntament. A continuació bou embolat.