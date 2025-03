Los tontos, que son tantos

El mundo no está para bromas y la Unión Europea ha recomendado a sus ciudadanos un kit de supervivencia de 72 horas.Algunos todavía no se han enterado, pero un nuevo orden mundial llama a nuestra puerta. El cowboy pelirrojo recién llegado a la Casa Blanca le ha dado al hijo de Putin el beneplácito para que comience a hacer cábalas sobre cuándo meter mano a Europa. En esas estamos, amigos, con los países “acongojados” y corriendo a llenar el armario de balas. El chulo del Este no entiende de “Noes a la guerra”, de ecología, igualdad e inclusión. El chulo del Este entiende de que “si me dejan, allá voy” y de “si estoy dentro, pues ya me quedo”, que es básicamente lo que va a suceder con Ucrania.

Lo del rearme no es una broma. Lo del rearme es una necesidad para seguir siendo libres. Las armas son la garantía que tendremos para no tener que usarlas. La ecuación es esta: a más armas, menos conflictos. ¿Por qué? Pues porque para Putin se trata de testosterona, ese “a ver quién la tiene más grande”, quiero decir, “a ver quién tiene más balas”. Nadie cuestionaría que la Policía y la Guardia Civil estén bien equipadas. Sobre todo, porque no queremos el Far West y, si tenemos un incidente de seguridad, pondríamos el grito en el cielo si no vienen a sacarnos las castañas del fuego. Nadie cuestionaría a la Guardia Civil, pero al Ejército, sí.

Siempre tendremos a los tontos útiles. Escuché al escritor Arturo Pérez Reverte hacer una reflexión muy inteligente: no hay que temer a los malos, ¡sino a los tontos! Esto tiene trampa, claro, porque ahí tienes a los malos, o muy malos, manipulando a una legión de tontos que no saben ni que lo son, pero que nos acaban poniendo en peligro a todos. Por eso ahí tenemos a nuestro presidente del gobierno haciendo piruetas con la palabra rearme, porque quiere engañar a los tontos, que no saben que son tontos, pero que, desde luego, no lo son tanto para creerle, aunque haya muchos otros tontos que se sumen en masa a su rimbombante versión de “plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y defensa españolas”. Que nuestro presi es un maestro del relato, un embaucador de serpientes, pero para los tontos, muy tontos.

Por ello también se atreve a ir al congreso para decir que vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa, pero sin tocar un céntimo del gasto social o medioambiental, buscando la paz, el Estado de bienestar y la transición ecológica. ¡Si es que solo le falta música de balada! ¡Qué bonito suena! Los muy tontos aplaudirán con candor suspirando mientras dicen “¡qué cosas chulas dice nuestro presi”, que dice y dice sin decir, porque, ¡por no decir!, ni sabe de dónde sacará el dinero ni quién lo apoyará, porque, al parecer, tremenda empresa de rearme, ecología, paz y bienestar a la vez no será llevada para ser aprobada por el congreso.

En definitiva, amigos, que tengo la sensación de que esto es uno de los chistes del humorista Gila. ¡Que vamos a la guerra de broma! Y mientras los europeos se rearman y preparan su kit, nosotros nos dedicamos a lo que sabemos: a construir discursos vacíos que gusten a los tontos. Lo de rearmarse o no es otro tema. Solo es cuestión de semántica, esa que no necesitaremos cuando llegue la hora de defenderse.

