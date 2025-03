Todos los falleros y falleras de Alzira podrán elegir al presidente de la Junta Local si hubiera más de un candidato

En Más de Uno La Ribera hemos conversado con la presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, quien nos ha comenato algunas de las novedades del nuevo reglamento fallero de la ciudad que entrará en vigor en cuanto se quemen las fallas de este año.

Este es el contenido del resumen que nos ha facilitado:

Els presidents de les comissions falleres d'Alzira van ratificar la finalització del VIII Congrés Faller d’Alzira i per tant, el nou Reglament Faller, culminant així un procés exhaustiu de revisió i actualització. Aquest nou reglament entrarà en vigor el pròxim 20 de març de 2025.

En aquesta ocasió, s'ha realitzat una revisió completa de tots els articles, passant dels 101 del reglament anterior (de 2018) als 156 actuals. El congrés ha comptat amb un total de 28 reunions des del mes de maig fins a la darrera sessió, celebrada el 27 de febrer, on va ser aprovat pels congressistes.

La Comissió del Reglament ha estat formada per un representant de cada comissió fallera d'Alzira, a més de l'equip d'incidències de la Junta Local Fallera d'Alzira.

Entre les principals novetats del nou reglament es troben:

· Consideració de signe oficial per als estendards: Tant els estendards de les comissions com el de la JLFA seran reconeguts com a símbols oficials de la festa fallera a Alzira.

· Creació d’una Comissió d’Interpretació del Reglament: Es formarà a l’inici de cada exercici amb prioritat per als congressistes actuals i s’encarregarà de resoldre dubtes i interpretacions del reglament.

· Organització per àrees de treball dins de la JLFA: Es crearà una estructura dividida en diferents àrees de treball, amb assemblees específiques per a cadascuna, permetent una gestió més eficient i especialitzada.

· Regulació del procés de dimissió i elecció de la Presidència de la JLFA: Si la dimissió es produeix abans del 31 de juliol, es convocarà una nova elecció. Si és posterior, el càrrec serà assumit pel vicepresident amb major historial faller.

· Finalització del càrrec de presidència: Es produirà deu dies hàbils després del 20 de març, moment en què s’haurà de presentar l’estat comptable. Si hi ha elecció, es podrà presentar candidatura a partir d’eixe mateix dia.

· Introducció del sufragi universal per a l’elecció de la Presidència: Si hi ha més d’una candidatura, tots els fallers censats majors de 18 anys podran votar. Si només hi ha una candidatura, l’elecció seguirà el procediment actual.

· Possibilitat de creació d’una Junta Gestora: Tant per a la JLFA com per a una comissió fallera, en cas de necessitat, es podrà nomenar una Junta Gestora per garantir la continuïtat de la gestió.

· Dissolució de comissions sense activitat: Si una comissió passa tres exercicis sense plantar falla ni reorganitzar-se, serà dissolta definitivament i la seua demarcació es repartirà entre les comissions limítrofes.

· Ús obligatori de la banda per a les Falleres Majors de comissió: Es manté l’obligatorietat de la banda per a les Falleres Majors, mentre que en el cas de les falleres vocals, la decisió recaurà en cada comissió.

· Regulació de la desfilada en actes oficials: L’ordre de desfilada de les comissions en actes oficials seguirà el criteri d’antiguitat de cada comissió.

· Concursos i bases reglamentàries: Es remetrà a unes bases específiques la regulació de la Cavalcada del Ninot i el Concurs de Pasdobles.

· Regulació de l’ús del Gran Teatre per a presentacions: S’incorporen sancions per a aquelles comissions que incomplisquen les normes establertes en l’ús del Gran Teatre.

· Únic format per al concurs de llibret de falla: Es fixa un format estàndard per garantir la igualtat en la valoració dels llibrets.

· Modificació en l’Exposició del Ninot: Es redueix en 50 cm l’altura màxima permesa per als ninots infantils i grans. Es crearan cubicles per a la seua mesura.

· Canvi del concepte de 'Monument' a 'Falla': S’oficialitza l’ús del terme 'Falla' en substitució de 'Monument'.

· Reforma dels criteris d’avaluació de falles: S’estableixen criteris més definits, eliminant la crítica com a valoració en la qualitat del monument, incorporant aquest concepte dins del premi d’Enginy i Gràcia.

· Jurat del Ninot Indultat d’Alzira: Estarà format per cinc persones no domiciliades a Alzira per garantir la imparcialitat.

· Selecció de les Falleres Majors d'Alzira i les seues Corts d’Honor:

o Es requereixen un mínim de 5 anys de cens per a la Fallera Major i 3 per a la Infantil.

o En el cas de la Fallera Major adulta, es descomptarà un any si ha sigut Fallera Major de comissió.

o L’edat de la Fallera Major Infantil queda establida entre els 9 i 13 anys a complir durant l’exercici.

o Per a ser membre de la Cort, cal haver-se presentat com a candidata a Fallera Major.

o Es fixa un termini de 15 dies naturals per a la presentació de candidatures. Una vegada superat aquest termini, no es podran admetre més candidates i si no hi ha cap candidata, el càrrec quedarà desert.

o La Cort d’Honor tindrà un màxim de 7 membres, inclosa la Fallera Major d’Alzira. No obstant, no s’estableix un mínim de membres de la cort d’honor.

o El jurat podrà descartar candidates en qualsevol moment del procés.

o El jurat estarà format per 9 membres, dels quals 3 seran fixos (una Fallera Major d’Alzira anterior, un president de comissió i un representant de JLFA). Els altres 6 seran designats atenent a diferents perfils específics (indumentàries, mitjans de comunicació especialitzats, etc).

o La Fallera Major d’Alzira serà triada entre les candidates que hagen superat la preselecció. La decisió es prendrà per consens del jurat i no mitjançant votació.

· Regulació de la indumentària fallera: Es permet qualsevol tipus d’indumentària tradicional valenciana sense obligació de seguir criteris de gènere, però amb decòrum. Es reconeix l’ús de la basquinya en la indumentària femenina.

· Creació d’un programa informàtic per al cens faller: El nombre de càrrecs de directiva puntuables anirà en funció del cens de la comissió i es permetrà censar com a col·laboradors a músics i treballadors.

· Recompenses: Eliminació de la Flama i el Coet de Coure. S’elimina la diferenciació d’alterns en les col·lectives.

· Nou sistema sancionador amb recursos: Es diferenciaran els tràmits sancionadors de caràcter individual i col·lectius. En cas de sanció a una comissió, l’assemblea de presidents tindrà la competència en la segona fase del recurs. Es preveu la possibilitat d’excloure a una comissió de JLFA a causa d’inassistència reiterada als actes oficials.

Aquestes modificacions suposen un pas endavant per a la regulació i organització de la festa fallera a la ciutat d’Alzira, adaptant-la a les necessitats actuals i garantint-ne un funcionament eficient i equitatiu.

Junta Local Fallera d'Alzira